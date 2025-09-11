Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 391

Cristina se desahoga con Claudia: "Luis me gusta más de lo que creía"

Tras el incidente en la cantina con la doctora Borrell, Cristina le cuenta a su amiga que lo está pasando mal: su jefe le gusta más de lo que pensaba.

Cristina

Ana Bermejo Lillo
Cristina ha tenido un encontronazo con la doctora Borrell en la cantina, y Claudia ha sido testigo de todo.

Luz está al corriente del beso entre la joven y su marido, y, como es lógico, no siente ninguna simpatía hacia Cristina.

La joven le ha contado todo esto a su amiga, quien está muy preocupada por el lío en el que está metida. De hecho, Claudia se ha dado cuenta de que no le estaba diciendo la verdad...

"Yo no sé a quien quiero engañar, es que no puedo evitarlo"; le ha dicho lamentándose.

¿Qué va a pasar entre Cristina, Luis y Luz?

