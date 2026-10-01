Miranda se niega a colaborar con los De la Reina para perjudicar a Gabriel: “Me encuentro en medio de una guerra familiar”

Begoña fue testigo de una conversación entre Gabriel y Miranda, un empresario que quiere renegociar su contrato y la enfermera decide contárselo a Andrés por si esa información les podría beneficiar para perjudicar a Gabriel

Los De la Reina invitan a Miranda a una cena en casa y allí le cuentan que Gabriel ha despedido a Marta, Andrés y Tasio y le advierten cómo es en realidad el sobrino de Damián.

La familia le pide que si firma ese contrato con Gabriel lo haga con condiciones: que le exija al director de la fábrica que readmita a los hermanos De la Reina.

Miranda se queda en shock. Les dice que eso es un chantaje en toda regla y les explica que no se está sintiendo cómodo con esta situación: “Me veo en medio de una guerra familiar en la que no pinto nada”, les dice y se marcha de allí muy enfadado.

Parece que a los De la Reina no les ha salido la jugada cómo esperaban… ¿la decisión de Miranda será definitiva?