Luz comunica a Gema una inesperada noticia: “Estás embarazada”

La joven se queda en shock. Debido a su problema en el corazón no debía quedarse embarazada.

Gema llevaba unos días con mareos y era consciente de que algo no iba bien. Por eso, le pidió a Luz que le hiciese unas pruebas y así salir de dudas ya que temía que su cardiopatía hubiese empeorado.

La doctora recibe los resultados médicos y le comunica a Gema que... ¡está embarazada!

La mujer de Joaquín se queda sin palabras. Quedarse embarazada no entraba en sus planes, aunque era su gran sueño, ya que su vida podría estar en peligro. ¡Su corazón podría no aguantar al parto!

Gema, muy angustiada, le dice a Luz que no sabe que va a hacer y que, por el momento, no le quiere contar nada a Joaquín. Es un tema delicado y muy doloroso y no quiere que esto suponga un nuevo problema.

“me gustaría encontrar el momento adecuado para hablar de esto”, le dice, entre lágrimas. Luz le dice que mantendrá el secreto, pero que debe tomar una decisión pronto. “El tiempo corre en tu contra”, le dice a una Gema rota mientras la abraza con cariño.

Capítulo 448

Luz comunica a Gema una noticia inesperada: "Estás embarazada"
