Capítulo 370

Remedios sigue mintiendo y afirma ser culpable del robo ante las amenazas de Gabriel

La empleada, asustada por el miedo y las amenazas, insiste en declararse culpable ante Begoña y Andrés.

Begoña y Andrés han acudido al cuartelillo con la esperanza de conocer la verdad directamente de Remedios, pero se han encontrado con una mujer cerrada, nerviosa y asustada. “Estamos aquí para ayudarla, solo queremos saber lo que ha pasado”, le ha dicho Andrés, mientras Begoña ha añadido: “Confiamos en usted, Remedios”.

Pero lejos de abrirse, Remedios no ha podido dejar de pensar en las amenazas de Gabriel y ha repetido su confesión: “Soy culpable, no tengo nada más que añadir”.

Begoña ha insistido: “¿Cómo pudo una empresa francesa contactar con usted?”. Finalmente, Remedios ha contado que fue un hombre español bien vestido quien le propuso robar las llaves a cambio de mucho dinero para ayudar a su hija, pero no ha querido profundizar más.

Andrés, ha intentado ir un poco más allá y le ha preguntado directamente: “¿Ha tenido trato con Gabriel De la Reina?”. Remedios no ha respondido. Ha bajado la mirada, entre lágrimas, y ha pedido quedarse sola. ¿Descubrirán Andrés y Begoña la verdad?

