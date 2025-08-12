Capítulo 370
Remedios sigue mintiendo y afirma ser culpable del robo ante las amenazas de Gabriel
La empleada, asustada por el miedo y las amenazas, insiste en declararse culpable ante Begoña y Andrés.
Begoña y Andrés han acudido al cuartelillo con la esperanza de conocer la verdad directamente de Remedios, pero se han encontrado con una mujer cerrada, nerviosa y asustada. “Estamos aquí para ayudarla, solo queremos saber lo que ha pasado”, le ha dicho Andrés, mientras Begoña ha añadido: “Confiamos en usted, Remedios”.
Pero lejos de abrirse, Remedios no ha podido dejar de pensar en las amenazas de Gabriel y ha repetido su confesión: “Soy culpable, no tengo nada más que añadir”.
Begoña ha insistido: “¿Cómo pudo una empresa francesa contactar con usted?”. Finalmente, Remedios ha contado que fue un hombre español bien vestido quien le propuso robar las llaves a cambio de mucho dinero para ayudar a su hija, pero no ha querido profundizar más.
Andrés, ha intentado ir un poco más allá y le ha preguntado directamente: “¿Ha tenido trato con Gabriel De la Reina?”. Remedios no ha respondido. Ha bajado la mirada, entre lágrimas, y ha pedido quedarse sola. ¿Descubrirán Andrés y Begoña la verdad?
