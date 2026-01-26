Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 484

Luis propone la creación de un nuevo perfume exclusivo, pero Gabriel se niega en rotundo

El abogado no acepta la propuesta del hijo de Digna y le dice que la fábrica seguirá fabricando perfumes de bajo coste.

Luis propone la creación de un nuevo perfume exclusivo, pero Gabriel se niega en rotundo

Publicidad

Digna y Luis se han presentado en el despacho de Gabriel para proponerle empezar a producir un nuevo perfume exclusivo. Pero el De la Reina ha puesto la crisis de la perfumera como pretexto para no aceptar la idea de Luis.

Digna ha intentado también por todos los medios convencer a Gabriel, pero él ha seguido en sus trece. Perfumerías Brossard de la Reina va a continuar produciendo perfumes de bajo coste.

Cloe ha propuesto empezar con una edición limitada, pero se ha visto obligada a acatar las órdenes de Gabriel… ¡cosa que ha sorprendido mucho a Digna! Ella pensaba que igual la francesa podría romper una vara a su favor, pero al final la representante de Brossard ha acabado comentando resignada, “aquí mi criterio no importa sino los imperativos económicos”.

Así, madre e hijo han abandonado el despacho bastante enfadados. Pero antes, la Merino se ha quedado a gusto, soltándole a Gabriel, “esto se hunde y lo hará bajo tu dirección”.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 484 de Sueños de libertad; 24 de enero: Carmen y Claudia no se toman bien las nuevas medidas impuestas por la dirección de la fábrica

Capítulo 484 de Sueños de libertad; 24 de enero: Carmen y Claudia no se toman bien las nuevas medidas impuestas por la dirección de la fábrica

Así vivieron los actores de La Encrucijada el final de rodaje: risas, emoción y despedidas

Así vivieron los actores de La Encrucijada el final de rodaje: risas, emoción y despedidas

Capítulo 484 de Sueños de libertad; 24 de enero: Carmen y Claudia no se toman bien las nuevas medidas impuestas por la dirección de la fábrica

Andrés, dispuesto a denunciar a María por adulterio: “Ya es hora de que el peso de la ley caiga sobre ella”

Pablo Salazar le comunica a Mabel una decisión: “A partir de mañana empezarás a trabajar conmigo en la fábrica”
Capítulo 484

Pablo Salazar le comunica a Mabel una decisión: “A partir de mañana empezarás a trabajar conmigo en la fábrica”

Luis propone la creación de un nuevo perfume exclusivo, pero Gabriel se niega en rotundo
Capítulo 484

Luis propone la creación de un nuevo perfume exclusivo, pero Gabriel se niega en rotundo

Manuela explota y se enfada con
Capítulo 484

Manuela explota y se enfada con Paula: “¿Qué querías, hacerme quedar mal delante de doña Digna?”

Digna presencia una discusión entre la tía de Claudia y la nueva sirvienta.

Carol Rovira
Entrevista

Así define Carol Rovira a Daniela, su personaje en Perdiendo el juicio: "Es acción, fuerza y caos"

La actriz nos cuenta todos los detalles de su personaje en la ficción que llegará muy pronto a Antena 3.

Tayyar secuestra a Esme y le confiesa su verdadera identidad a punta de pistola

Tayyar secuestra a Esme y le confiesa su verdadera identidad a punta de pistola

Saúl

Saúl, un gran villano con un final a la altura

¿Recuerdas al adorable Halit Can de Pecado Original? ¡Es el mismo actor que da vida a Cihan Deniz en En tierra lejana!

¿Recuerdas al adorable Halit Can de Pecado Original? ¡Es el mismo actor que da vida a Cihan Deniz en En tierra lejana!

Publicidad