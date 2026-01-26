Capítulo 484
Luis propone la creación de un nuevo perfume exclusivo, pero Gabriel se niega en rotundo
El abogado no acepta la propuesta del hijo de Digna y le dice que la fábrica seguirá fabricando perfumes de bajo coste.
Digna y Luis se han presentado en el despacho de Gabriel para proponerle empezar a producir un nuevo perfume exclusivo. Pero el De la Reina ha puesto la crisis de la perfumera como pretexto para no aceptar la idea de Luis.
Digna ha intentado también por todos los medios convencer a Gabriel, pero él ha seguido en sus trece. Perfumerías Brossard de la Reina va a continuar produciendo perfumes de bajo coste.
Cloe ha propuesto empezar con una edición limitada, pero se ha visto obligada a acatar las órdenes de Gabriel… ¡cosa que ha sorprendido mucho a Digna! Ella pensaba que igual la francesa podría romper una vara a su favor, pero al final la representante de Brossard ha acabado comentando resignada, “aquí mi criterio no importa sino los imperativos económicos”.
Así, madre e hijo han abandonado el despacho bastante enfadados. Pero antes, la Merino se ha quedado a gusto, soltándole a Gabriel, “esto se hunde y lo hará bajo tu dirección”.
