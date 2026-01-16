Duro enfrentamiento entre Gabriel y Andrés en la junta de accionistas: “¡Tu gestión ha sido nefasta!”

La situación de la fábrica es límite, las grandes pérdidas han provocado una inestabilidad financiera que puede conllevar medidas drásticas de carea al futuro. La reunión entre los accionistas ha reflejado la grave situación de la empresa, con Gabriel como director todopoderoso.

El encontronazo entre Andrés y Gabriel no se debe solo a los asuntos de la fábrica. El pequeño de la familia se ha mostrado muy alterado por la gestión de Gabriel, “hemos tenido mala suerte”, ha intercedido Digna para calmar los ánimos.

Pablo Salazar trae aire fresco a la empresa y ha pedido calma alegando que: “con enfrentamientos no vamos a ninguna parte”.

Gabriel ha propuesto “potenciar el negocio internacional”, en concreto México. Algo que ha hecho reaccionar a Marta y a Tasio explicando que es algo imposible.

¿Lograrán salvar la fábrica de la bancarrota? ¿Se pondrán de acuerdo en algún momento?