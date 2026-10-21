“Qué ciego estaba”: Sahin descubre que Ecmel ordenó matar a Boran y lo enfrenta con un vídeo

Ante su padre, Sahin no ha podido contener la rabia. “Resulta que tú eres mi mayor vergüenza. Me has destrozado la vida”, le ha reprochado, antes de preguntarle cómo había podido llevar a toda la familia a la ruina de aquella manera.

Ecmel ha intentado negar las acusaciones y le ha preguntado quién le había contado esas cosas. Pero Sahin ya tenía una prueba que no podía negar: un vídeo grabado por el padre de Hamada como garantía por si algo salía mal.

En las imágenes se escucha la orden de que Boran “no debe salir vivo del coche de ningún modo”. La revelación ha destrozado todavía más a Sahin, que ha recordado que durante todo este tiempo lo defendió y llegó a asegurarle a Nare que Ecmel no estaba detrás de la muerte de su hermano. “Y resulta que sí que lo estabas. Qué ciego estaba y todo por no querer creer que mi padre es un asesino”, ha reconocido.

Después, Sahin ha exigido que su padre limpie el nombre de Cihan. Le ha pedido que mande a sus hombres a comisaría para confesar que sus enemigos habían pagado para manchar su nombre y demostrar que todo lo que se había dicho sobre él era falso.

La tensión ha llegado al límite cuando ha sacado un arma y ha apuntado a su padre. Fidan le ha pedido que bajara la pistola y que no lo matara, recordándole que, pese a todo, seguía siendo su padre.