Avance del próximo capítulo de Sueño de libertad: Gabriel prohíbe a Julia asistir a la boda de Andrés y Valentina

[[h2:El próximo capítulo de Sueños de libertad… ¡Viene cargadito de cosas!]]

Fina se planteará dejar su trabajo, Eduardo dejará plantada a Manuela y Gabriel no dejará que Julia asista a la boda de su tío.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad:

Salva estará preocupado porque cada vez habrá más rumores sobre que él y Paula mantienen una relación cuando no es así.

Después, Paula le contará a Tasio los problemas económicos de Salva para comprar la casa familiar y le sugerirá que le haga un préstamo. ¿Aceptará?

Por otro lado, la cita de Mabel con el chico que conocerá en el autobús no saldrá como esperaba, ya que le parecerá un inmaduro.

Mientras tanto, Manuela descubrirá una misteriosa dedicatoria en una fotografía de Eduardo. La tía de Claudia sospechará que podría referirse a la hija del chófer y a su madre.

Fina se planteará abandonar definitivamente la fábrica. ¿Cómo reaccionará Marta cuando lo descubra?

Y Gabriel, influido por Beatriz, se opondrá a que su familia acuda a la boda de Andrés y Valentina.

Julia se enfrentará a él y le reprochará que no es su padre para darle órdenes provocando una gran discusión entre ambos. ¿Qué pasará?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.