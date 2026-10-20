Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueño de libertad: Gabriel prohíbe a Julia asistir a la boda de Andrés y Valentina

Bajo la influencia de Beatriz, Gabriel se opone a que su familia acuda a la boda de su primo.

Avance del próximo capítulo de Sueño de libertad: Gabriel prohíbe a Julia asistir a la boda de Andrés y Valentina

Avance del próximo capítulo de Sueño de libertad: Gabriel prohíbe a Julia asistir a la boda de Andrés y Valentina

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

[[h2:El próximo capítulo de Sueños de libertad… ¡Viene cargadito de cosas!]]

Fina se planteará dejar su trabajo, Eduardo dejará plantada a Manuela y Gabriel no dejará que Julia asista a la boda de su tío.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad:

Salva estará preocupado porque cada vez habrá más rumores sobre que él y Paula mantienen una relación cuando no es así.

Después, Paula le contará a Tasio los problemas económicos de Salva para comprar la casa familiar y le sugerirá que le haga un préstamo. ¿Aceptará?

Por otro lado, la cita de Mabel con el chico que conocerá en el autobús no saldrá como esperaba, ya que le parecerá un inmaduro.

Mientras tanto, Manuela descubrirá una misteriosa dedicatoria en una fotografía de Eduardo. La tía de Claudia sospechará que podría referirse a la hija del chófer y a su madre.

Fina se planteará abandonar definitivamente la fábrica. ¿Cómo reaccionará Marta cuando lo descubra?

Y Gabriel, influido por Beatriz, se opondrá a que su familia acuda a la boda de Andrés y Valentina.

Julia se enfrentará a él y le reprochará que no es su padre para darle órdenes provocando una gran discusión entre ambos. ¿Qué pasará?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueño de libertad: Gabriel prohíbe a Julia asistir a la boda de Andrés y Valentina

Avance del próximo capítulo de Sueño de libertad: Gabriel prohíbe a Julia asistir a la boda de Andrés y Valentina

Capítulo 672 de Sueños de libertad; 20 de octubre: Tasio le pide a Damiáne que vuelva a confiar en él

Capítulo 672 de Sueños de libertad; 20 de octubre: Tasio le pide a Damián que vuelva a confiar en él

Beatriz manipula a Gabriel para que no deje ir a Julia ir a la boda de Andrés: “Esa cría siempre consigue salirse con la suya”

Beatriz manipula a Gabriel para que no deje ir a Julia ir a la boda de Andrés: “Esa cría siempre consigue salirse con la suya”

“Ya somos mayorcitos para estar inventando excusas”: Manuela, decepcionada con Eduardo tras cancelarle su cita Sección(*)
Capítulo 672

“Ya somos mayorcitos para estar inventando excusas”: Manuela, decepcionada con Eduardo tras cancelarle su cita

Marta, rota, cree que Fina volverá con Bianca: “Duele porque sigo enamorada de ti”
Capítulo 672

Marta, rota, cree que Fina volverá con Bianca: “Duele porque sigo enamorada de ti”

Tomás acepta que Salva compre la casa familiar, pero con una condición: le exige que le entregue todo el dinero de inmediato
Capítulo 672

Tomás acepta que Salva compre la casa familiar, pero con una condición: le exige que le entregue todo el dinero de inmediato

El cantinero no quiere renunciar a la casa familiar donde pasó su infancia.

Ángel Solo es Tomás, el padre de Salva en Sueños de libertad
Conócelo

Ángel Solo es Tomás, el padre de Salva en Sueños de libertad

El actor da vida a Tomás, el padre de Salva, que llega a Toledo años después para hablar de un tema importante con su hijo. ¿Se reabrirán viejas heridas familiares?

Azra agarra de los pelos a Ebru y la acusa de ser la amante de su marido: “Te vas a enterar”

Azra agarra de los pelos a Ebru y la acusa de ser la amante de su marido: “Te vas a enterar”

Sadakat teme perder a sus hijos mientras Cihan se juega todo para encontrar a Kaya

“¿Qué será de ellos?”: Sadakat se derrumba mientras Cihan busca a Kaya antes de su operación

Sadakat repudia a Nare y la culpa de que sus hermanos sean fugitivos

“Ya no tienes madre”: Sadakat repudia a Nare y la culpa de que sus hermanos sean fugitivos

Publicidad