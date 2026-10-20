Beatriz manipula a Gabriel para que no deje ir a Julia ir a la boda de Andrés: “Esa cría siempre consigue salirse con la suya”

Gabriel le ha contado a Beatriz que Andrés les ha invitado a su boda y él le confirma que asistirán como una familia feliz porque a Julia le hace mucha ilusión.

La niñera de Juanito se queda sin palabras al saber que va a acudir y le dice que a Julia le vendría bien que alguien le dijese que no de vez en cuando porque tanto ella como Begoña hacen lo que quieren y le manejan a su voluntad.

“Entre la madre y la hija tu siempre bailando al son que tocan”, le Beatriz a Gabriel que se queda muy sorprendido con sus palabras.

El empresario le responde que no es así, pero ella insiste. Debería atar en corto a esa niña.

Gabriel se queda muy pensativo. ¿Hará caso a los consejos de Beatriz?