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Semana del 19 al 23 de octubre

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina, ante su decisión más difícil: ¿se marchará con Bianca a Argentina?

La fotógrafa se quedará muy confundida tras la proposición de Bianca.

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Julia Zapata López
Publicado:

En los próximos capítulos de Sueños de libertad...¡Van a pasar muchas cosas!

Julia se enfrentará a Gabriel cuando el director de la fábrica le prohíba acudir a la boda de su tío Andrés con Valentina, Josema y Mabel cada vez pasarán más tiempo juntos y Bianca jugará todas sus cartas con Fina. ¿Le saldrá bien la jugada?

La próxima semana en Sueños de libertad...

Beatriz se quedará en casa de Begoña y Gabriel hasta que de a luz, pero Begoña le dejará las cosas muy claras: su amistad se ha roto para siempre y solo mantendrán un trato profesional. ¡No le perdona que le entregase su carta de amor a Andrés!

Beatriz en el capítulo 674 de Sueños de libertad
Beatriz en el capítulo 674 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Tasio comunicará a Damián que ha habido un problema en la Industrial y que él es el único responsable. ¡Damián volverá a sentirse muy defraudado con su hijo!

Por otro lado, Salva y su padre mantendrán esa conversación que tenían pendiente después de tantos años sin verse. Tomás le confesará a su hijo que no ha leído las cartas que le envió y le notificará que quiere vender la casa familiar. ¿Cómo reaccionará el cantinero?

Salva y su padre en el capítulo 672 de Sueños de libertad
Salva y su padre en el capítulo 672 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Gabriel, influido por Beatriz, se opondrá a que tanto él como Begoña y Julia acudan a la boda de Andrés y Valentina provocando un gran enfado por parte de la pequeña.

Julia se enfrentará a Gabriel y se refugiará en casa de su abuelos. No querrá volver a casa con él. ¿Qué pasará?

Gabriel y Julia en el capítulo 674 de Sueños de libertad
Gabriel y Julia en el capítulo 674 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Pablo agradecerá a Josema el interés por su hija y que le está ayudado en su curso de decoración. Poco después, Mabel y el arquitecto estarán cada vez más conectados por sus intereses comunes.

Bianca le hará a Fina una importante propuesta

Además, Bianca le contará a Fina que planea marcharse a Argentina tras la exposición y le propondrá que se marche con ella. La fotógrafa se quedará muy pensativa y sin saber muy bien que hacer. ¿Qué decisión tomará Fina?

¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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