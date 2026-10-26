Capítulo 676
Gabriel pide perdón a Julia e intenta que su hija vuelva a casa, ¿qué decisión tomará ella?
El director de la fábrica, siguiendo los consejos de Begoña, se disculpa con su hija.
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Julia decidió quedarse en casa de sus abuelos después de que Gabriel le prohibiese ir a la boda de su tío con Valentina y dijera cosas muy feas sobre Jesús.
Gabriel fue a buscarla a casa de los De la Reina e intentó llevársela a la fuerza marchándose de allí sin ella.
Ahora el empresario ha empezado a desesperarse y Begoña le ha aconsejado que la única manera de volver a acercarse a la niña es que le pida perdón.
Y el empresario, finalmente, lo ha hecho. Gabriel se ha disculpado por su actitud y se ha mostrado cercano y cariñoso con ella. También le ha pedido que vuelva a casa.
Julia ha aceptado sus disculpas y le ha dicho que se pensará lo de volver a casa, pero que de momento se queda con sus abuelos.
Además, le ha preguntado a su padre si se pensará lo que de que pueda ir a la boda de su tío porque nada le haría más ilusión.
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