"Un buen padre pide perdón cuando se equivoca": Begoña anima a Gabriel a disculparse con Julia

Gabriel está desesperado por conseguir que su hija vuelva a casa.

Ya ha hablado con ella, Damián y Andrés, pero no lo ha conseguido. Tiene que ver que en todo momento ha "exigido" que volviera Julai, en lugar de pedirlo de buenas maneras.

Cuando le ha pedido "apoyo" a Begoña, ella le ha recomendado que hable con Julia. La niña es "muy madura" para su edad y ha vivido muchas cosas que las niñas de 12 años ni se imaginan, le ha explicado la enfermera.

"Tu comportamiento de estos días le ha reabierto heridas del pasado"; le ha reprochado Begoña.

Gabriel se ha defendido y ha dejado claro que él, "jamás sería como Jesús", pero Julia eso no lo sabe. ¡Y ha vuelto a tener miedo!

Begoña le ha recomendado que, si es tan buen padre como dice, le pida perdón a Julia y reconozca que ha sido demasiado severo.

¿Conseguirá hacer las paces con ella y así que vuelva la niña a su casa?