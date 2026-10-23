Capítulo 675
"Un buen padre pide perdón cuando se equivoca": Begoña anima a Gabriel a disculparse con Julia
Gabriel y Begoña hablan sobre el conflicto con Julia, y él deja claro que no es mal padre. Por lo que Begoña le anima a que haga las paces con ella y reconozca su error.
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Gabriel está desesperado por conseguir que su hija vuelva a casa.
Ya ha hablado con ella, Damián y Andrés, pero no lo ha conseguido. Tiene que ver que en todo momento ha "exigido" que volviera Julai, en lugar de pedirlo de buenas maneras.
Cuando le ha pedido "apoyo" a Begoña, ella le ha recomendado que hable con Julia. La niña es "muy madura" para su edad y ha vivido muchas cosas que las niñas de 12 años ni se imaginan, le ha explicado la enfermera.
"Tu comportamiento de estos días le ha reabierto heridas del pasado"; le ha reprochado Begoña.
Gabriel se ha defendido y ha dejado claro que él, "jamás sería como Jesús", pero Julia eso no lo sabe. ¡Y ha vuelto a tener miedo!
Begoña le ha recomendado que, si es tan buen padre como dice, le pida perdón a Julia y reconozca que ha sido demasiado severo.
¿Conseguirá hacer las paces con ella y así que vuelva la niña a su casa?
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