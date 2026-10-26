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Capítulo 676

¡Sin palabras! Salva descubre que a su padre le han dado una paliza y que le han robado todo el dinero de la casa

Tomás está herido, ha sido víctima de un robo y ha bebido más de la cuenta.

¡Sin palabras! Salva descubre que a su padre le han dado una paliza y que le han robado todo el dinero de la casa

¡Sin palabras! Salva descubre que a su padre le han dado una paliza y que le han robado todo el dinero de la casa

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Julia Zapata López
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Tomás se había marchado de Toledo. Había vendido su parte de la casa a su hijo y se había despedido de él pensando que sería la última vez que volverían a verse. Sin embargo, se equivocaba.

Unos policías llamaron a Salva para decirle que fuese a buscar a su padre.

Tomás al final no había cogido ese bus camino al pueblo. Estaba bebiendo en un bar y le han dado una paliza.

Salva va a recogerle, lo lleva a la fábrica y allí descubre que su padre no solo ha recibido una paliza, sino que también le han robado todo el dinero de la casa. ¡El cantinero se queda destrozado!

Ante esta situación, Salva deja a un lado los reproches y le ofrece quedarse en la cantina hasta que se encuentre mejor mientras no puede dejar de pensar en el dinero que han perdido…

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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