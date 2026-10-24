Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tomás, el padre de Salva, aparece con la policía tras una paliza

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Tomás, el padre de Salva, aparece con la policía tras haber recibido una paliza... ¡Y cree que le han podido robar también! ¿Qué le habrá pasado?

Por su parte, los Merino y los De la Reina se llevarán una grata sorpresa: ¡Luis vuelve de Barcelona unos días! El hijo de Digna y ex perfumista de la fábrica llegará a Toledo. ¿Qué planes tendrá?

También se llevará a cabo la inauguración de la nueva placa de Brossard-España, parece que Andrés y Marta acudirán, pero... ¿saldrá todo como pensaba Gabriel?

Precisamente, Gabriel hará caso a Begoña e intentará hacer las paces con su hija Julia, ¿lo conseguirá?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.