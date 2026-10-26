Capítulo 676
“Hay que desprenderse del pasado”: Gabriel inaugura la nueva imagen de Brossard España y obliga a Marta y Andrés a posar junto a él
El director presenta ante la prensa los nuevos rótulos de la empresa.
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Brossard De la Reina ya no existe en ninguno de los carteles de la fábrica.
Comienza una nueva etapa y Gabriel ha presentado la nueva fachada con los nuevos carteles de Brossard España, aunque se queda muy sorprendido al ver que no ha acudido casi nadie.
Pese a todo, el empresario toma la palabra para defender la necesaria modernización de la compañía y presentar esta nueva etapa.
Sin embargo, el empresario vuelve a dejar patente su autoridad al obligar a Marta y Andrés a posar junto a él y el nuevo logo.
A ellos no les ha quedado más remedio que aceptar siguiendo los consejos de su padre, aunque no les ha hecho ninguna gracia…
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