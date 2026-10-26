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Capítulo 676

“Hay que desprenderse del pasado”: Gabriel inaugura la nueva imagen de Brossard España y obliga a Marta y Andrés a posar junto a él

El director presenta ante la prensa los nuevos rótulos de la empresa.

“Hay que desprenderse del pasado”: Gabriel inaugura la nueva imagen de Brossard España y obliga a Marta y Andrés a posar junto a él

“Hay que desprenderse del pasado”: Gabriel inaugura la nueva imagen de Brossard España y obliga a Marta y Andrés a posar junto a él

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Julia Zapata López
Publicado:

Brossard De la Reina ya no existe en ninguno de los carteles de la fábrica.

Comienza una nueva etapa y Gabriel ha presentado la nueva fachada con los nuevos carteles de Brossard España, aunque se queda muy sorprendido al ver que no ha acudido casi nadie.

Pese a todo, el empresario toma la palabra para defender la necesaria modernización de la compañía y presentar esta nueva etapa.

Sin embargo, el empresario vuelve a dejar patente su autoridad al obligar a Marta y Andrés a posar junto a él y el nuevo logo.

A ellos no les ha quedado más remedio que aceptar siguiendo los consejos de su padre, aunque no les ha hecho ninguna gracia…

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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