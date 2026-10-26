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Capítulo 676 de Sueños de libertad, 26 de octubre: la encerrona de Nieves a Josema para que su amigo encuentre el amor

La enfermera quiere emparejar al arquitecto con una amiga suya.

Capítulo 676 de Sueños de libertad, 26 de octubre: la encerrona de Nieves a Josema para que su amigo encuentre el amor

Capítulo 676 de Sueños de libertad, 26 de octubre: la encerrona de Nieves a Josema para que su amigo encuentre el amor

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Julia Zapata López
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertadGabriel ha pedido perdón a Julia, Nieves quiere que Josema vuelva a darle una oportunidad al amor y Luis ha regresado a Toledo por unos días.

Esto es todo lo que ha pasado en el último capítulo

Gabriel, siguiendo los consejos de Begoña, ha pedido perdón a Julia por su actitud y ha intentado convencerla para que vuelva a casa.

Aunque la niña ha aceptado sus disculpas, ha decidido quedarse con sus abuelos por el momento y le ha pedido que reconsidere su prohibición de asistir a la boda de su tío.

Por otro lado, Nieves le ha organizado a Josema una cita con una amiga suya. ¡Menuda encerrona!

Salva ha ido a recoger a su padre tras recibir una llamada de la policía y ha descubierto que le han dado una paliza y le han robado todo el dinero de la casa. A pesar de los reproches, le ha ofrecido quedarse en la cantina hasta que se recupere.

Por su parte, Gabriel ha presentado ante la prensa la nueva imagen de Brossard España, dando por terminada la etapa de Brossard De la Reina.

Además, ha obligado a Marta y Andrés a posar junto a él y el nuevo logo, dejando patente una vez más su autoridad.

Luis ha regresado a Toledo tras meses viviendo en Barcelona y se ha reencontrado con su familia, aunque parece ocultar algo sobre su visita.

El joven Merino está dispuesto a ayudar a su tío con un problema en la Industrial y después ha mantenido una tensa conversación con Gabriel, a quién le ha advertido que la fábrica nunca será suya, por mucho que borre el apellido De la Reina.

Y Claudia se ha mostrado fría con Paula tras confirmar sus sospechas de que su compañera ha vuelto con Tasio.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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