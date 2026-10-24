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¡Conócela a fondo!

Las curiosidades que no sabías sobre la actriz Ana Carlota Fernández: "Soy más de improvisar"

La intérprete se somete a un cuestionario donde la conocemos más a fondo. ¡Disfrútalo!

Ana Carlota

Las curiosidades que no sabías sobre la actriz Ana Carlota Fernández: "Soy más de improvisar"

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Ana Carlota Fernández da vida a Valentina en Sueños de libertad.

La futura mujer de Andrés de la Reina, está revolucionando las tramas de la serie diaria de Antena 3. Y pronto se convertirá en la señora de la Reina al darse el 'sí, quiero' con Andrés.

La actriz que interpreta a Valentina es Ana Carlota, a quien ya habíamos visto en Los Protegidos en el papel de "Chispitas".

Hemos querido conocer un poco más a fondo a la actriz, sus manías, curiosidades, rutinas al grabar... ¡Y nos lo ha contado todo!

El test de Ana Carlota

La actriz se ha sincerado sobre cuánto se parece a Valentina o qué es lo que le diría a su personaje si la tuviera delante: "¡Que es espabile!"

También ha desvelado si prefiere grabar en exteriores o en plató, si improvisa o no, y cuáles son sus manías antes de grabar... ¿Cuándo se siente ella Valentina?

No te pierdas todos los detalles que nos ha contado sobre su día a día en plató interpretando a Valentina en Sueños de libertad.

¡Dale al play y disfruta del test!

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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