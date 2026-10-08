Gabriel malmete contra Tasio: revela que él fue la última persona que vio con vida a Antoine Brossard

Hugo Brossard no está nada contento con el temperamento de Gabriel. Se ha dado cuenta desde que llegó a Toledo, de que es más impulsivo de lo que pensaba.

Y, de hecho, se está replanteando saltarse su orden y readmitir a los De la Reina. Andrés y Marta son piezas fundamentales para la relación con los clientes.

¡Gabriel no puede creérselo! Así que ha intentado convencerle de todas las maneras de que los De la Reina no son buenos… Pero Brossard no quiere saber nada de las rencillas familiares entre Gabriel y sus primos de la Reina.

Por lo tanto, al ver Gabriel que Brossard podía quitarle poder ha decidido malmeterle: le ha contado que Tasio se emborrachó y discutió con su padre antes de morir.

Hugo se ha quedado pálido… ¿Está insinuando que Tasio tiene algo que ver con la muerte de Antoine Brossard?

¿Qué va a hacer ahora Hugo? ¿Investigará lo que pasó?