Resumen
Capítulo 665 de Sueños de libertad; 8 de octubre: Hugo Brossard se plantea readmitir a los De la Reina
Tras una reunión con Andrés y Damián, y después de todo lo que ha descubierto de Gabriel, cree que pueden ser necesarios para que la empresa funcione.
Publicidad
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como…
Los De la Reina están decididos a conseguir que Hugo Brossard les reclute de nuevo para la empresa: y harán lo que haga falta para conseguirlo.
Gracias a la ayuda de Pablo Salazar, consiguen un encuentro con él, y Damián y Andrés van a por todas: le ofrecen un trato. Están dispuestos a traer de nuevo a los clientes a cambio de que les readmita en sus puestos. ¡Ponen contra las cuerdas a Brossard!
¿Qué decidirá él? ¿Les volverá a admitir?
Por su parte, Beatriz ha mentido a Gabriel. Le cuenta que tiene un embarazo de riesgo y que debe guardar reposo. ¡Quiere que Gabriel esté preocupado por ella!
En cuanto a Fina, ha descubierto que Bianca la manipulaba y que sus fotografías están en la exposición por medio de chantajes, no por su valía. ¿Qué va a hacer ahora?
En casa de la Reina, Valentina le confiesa a Andrés que Begoña sigue enamorada de él. Ella misma lo oyó y se lo preguntó cara a cara. ¿Removerá los sentimientos de Andrés?
No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.
Publicidad