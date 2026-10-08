Capítulo 665 de Sueños de libertad; 8 de octubre: Hugo Brossard se plantea readmitir a los De la Reina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como…

Los De la Reina están decididos a conseguir que Hugo Brossard les reclute de nuevo para la empresa: y harán lo que haga falta para conseguirlo.

Gracias a la ayuda de Pablo Salazar, consiguen un encuentro con él, y Damián y Andrés van a por todas: le ofrecen un trato. Están dispuestos a traer de nuevo a los clientes a cambio de que les readmita en sus puestos. ¡Ponen contra las cuerdas a Brossard!

¿Qué decidirá él? ¿Les volverá a admitir?

Por su parte, Beatriz ha mentido a Gabriel. Le cuenta que tiene un embarazo de riesgo y que debe guardar reposo. ¡Quiere que Gabriel esté preocupado por ella!

En cuanto a Fina, ha descubierto que Bianca la manipulaba y que sus fotografías están en la exposición por medio de chantajes, no por su valía. ¿Qué va a hacer ahora?

En casa de la Reina, Valentina le confiesa a Andrés que Begoña sigue enamorada de él. Ella misma lo oyó y se lo preguntó cara a cara. ¿Removerá los sentimientos de Andrés?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.