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Capítulo 665

Fina, muy enfadada, se enfrenta a Bianca y la echa del despacho: “¡Todo esto lo has hecho para llevarme a la cama!”

Valero se ha enterado de las manipulaciones de Bianca para conseguir que sus fotografías se expusieran junto a su colección. ¡La verdad ha salido a la luz!

Bianca

Bianca y Fina discuten

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Fina ha descubierto que Marta no iba tan mal encaminada en cuanto a Bianca se refería… ¡Le ha mentido!

Hablando con su marchante se ha dado cuenta de que él no quiere exponer las fotografías de Fina en la exposición por su valía; en realidad, lo hace porque Bianca le ha extorsionado.

La argentina le chantajeó: o exponía las fotos de Fina junto a sus cuadros o no había exposición.

Valero se ha quedado muy disgustada al enterarse de esta verdad: Bianca la ha manipulado.

Cuando se enfrenta a ella, Bianca, de primeras, hace como si con ella no fuera la cosa. Pero Fina la presiona y termina admitiendo la verdad: chantajeó a su marchante.

La joven no puede creerlo… ¡las cosas no se hacen así!

Aunque la argentina ha intentado disculparse y quitarle hierro al asunto, Fina, muy enfadada, ha zanjado la conversación y le ha echado de su despacho.

¿Qué va a hacer ahora? ¿Hablará con Marta?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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