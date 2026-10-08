Beatriz miente a Gabriel y se inventa que tiene un embarazo de riesgo

Beatriz ha tenido una importante conversación con Gabriel. La mujer, que solo quiere conseguir más atención de parte del abogado, está dispuesta a hacer lo que haga falta para tenerle en la palma de su mano.

Por ello, se inventa que tiene un… ¡embarazo de riesgo!

Gabriel se queda sin palabras, y se preocupa bastante. Quiere que ese hijo esté lo mejor posible.

“Tengo que guardar reposo y alimentarme bien”, le ha explicado ella.

Gabriel pretende decirle a Begoña que le dé menos trabajo, no obstante, no quieren levantar sospechas.

¿Qué pasará si se da cuenta de que es otra de las mentiras de Beatriz?