Damián se enfrenta a la junta: “Antes dejaré que se hunda la fábrica que entregársela a desconocidos”

En Sueños de libertad, la explosión ha dejado la fábrica al borde del colapso económico y la junta de accionistas busca desesperadamente una salida. La mayoría coincide en que la única solución pasa por la entrada de un nuevo socio con capital suficiente para reflotar la empresa.

Pero Damián se niega rotundamente. Defiende su legado familiar y promete luchar hasta el final para mantener el control. “Esto es todo lo que tengo”, afirma, decidido a no repetir los errores del pasado ni permitir que la fábrica acabe en manos ajenas.