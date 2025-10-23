Publicidad
Sueños de libertad
Damián se enfrenta a la junta: “Antes dejaré que se hunda la fábrica que entregársela a desconocidos”
El patriarca se niega a aceptar la propuesta de incorporar un nuevo socio capitalista para salvar la empresa tras la explosión que la ha dejado en ruinas.
En Sueños de libertad, la explosión ha dejado la fábrica al borde del colapso económico y la junta de accionistas busca desesperadamente una salida. La mayoría coincide en que la única solución pasa por la entrada de un nuevo socio con capital suficiente para reflotar la empresa.
Pero Damián se niega rotundamente. Defiende su legado familiar y promete luchar hasta el final para mantener el control. “Esto es todo lo que tengo”, afirma, decidido a no repetir los errores del pasado ni permitir que la fábrica acabe en manos ajenas.