Gabriel continúa su venganza contra Damián: “Tengo una información muy jugosa que podría interesarle”

La decisión de Brossard de volver a producir `Flor Divina ‘ ha sido un golpe muy duro para Gabriel. Además, el orgullo que siente Julia por Damián solo ha aumentado el rencor que siente el empresario por los De la Reina.

Gabriel le ha recordado a Begoña las “barbaridades” que Damián ha cometido sobre la familia y le ha advertido que no ve con buenos ojos que él sea el ídolo de la pequeña: “No deberías llevarla tan a menudo a ver a sus abuelos, la terminarán convirtiendo en un monstruo”.

Sin embargo, Begoña ha salido en defensa del patriarca de los De la Reina y le ha dejado claro que su hija irá a ver a su abuelo las veces que quiera, pero su marido no ha dado brazo a torcer y le ha dejado claro que Juanito “no será un títere para esa familia”.

Después de esta acalorada discusión con su mujer, el villano ha hecho una llamada al director de un periódico que puede cambiar el futuro de `Flor Divina´ “Tengo cierta información jugosa sobre Damián De la Reina”: ¿Qué está tramando el empresario?