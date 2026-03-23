“Sintiéndolo mucho, tengo que dejar su empresa”: Marisol presenta su renuncia y se marcha de la colonia

Desde que Marisol conoció a Pablo en Tarragona se enamoró perdidamente de él, tanto que viajó hasta Toledo y empezó a trabajar en la colonia con tal de recuperarlo.

Y aunque volvieron a tener una noche íntima, el patriarca de los Salazar le ha dejado claro que lo de ellos es agua pasada y que no piensa luchar por ella. Estas palabras calaron muy hondo en el corazón de la joven, que parece que ha aceptado la decisión del nuevo director accionista.

Por eso, Marisol decidió personarse en el despacho de Damián y entregarle su carta de renuncia: “Sintiéndolo mucho, tengo que dejar su empresa”. Una noticia que sorprendió al fundador de la empresa, quien no pudo hacer nada para retenerla, pues ha justificado que debe atender asuntos familiares. ¿Será este el fin de su aventura con Pablo?