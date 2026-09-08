Capítulo 643
¡Sin palabras! Marta descubre que Bianca ha pasado la noche en casa de Fina
La empresaria no puede creerse que la argentina haya dormido en la casa de la fotógrafa.
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Fina se había comprometido a realizar una sesión fotográfica con Marta para los De la Reina, pero no ha podido ser porque la fotógrafa… ¡se ha quedado dormida!
Marta ha ido corriendo a casa de Fina para ver si su novia estaba bien y se ha quedado, sin palabras, cuando Bianca ha sido… ¡quien le ha abierto la puerta de su casa y en pijama!
Marta después ha visto las copas de la noche anterior y ha empezado a atar cabos… ¡está convencida de que ambas han pasado la noche juntas!
Fina ha salido de su habitación sin entender por qué estaba tan temprano en su casa y Marta le ha respondido que estaba muy preocupada por ella.
La fotógrafa, al darse cuenta del error, ha intentado justificarse, pero ya era demasiado tarde. Marta se ha ido de allí horrorizada sin querer escuchar ni una palabra más. ¿Qué pasará?, ¿descubrirá la De la Reina que en realidad no han Fina y Bianca no han pasado la noche juntas?
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