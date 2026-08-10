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¿Qué hace un Strategic Organization, Workflow Manager? El trabajo de Helena en Padre no hay más que uno, la serie

Helena anda totalmente perdida con su nuevo puesto en Conchy. ¡Y como para no! ¿Sabrías decir qué hace realmente un Strategic Organization, Workflow Manager?

Mariam Hernández en Padre no hay más que uno, la serie

¿Qué hace un Strategic Organization, Workflow Manager? El trabajo de Helena en Padre no hay más que uno, la serie

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Borja Tamayo
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Helena vuelve a su pueblo natal con las energías puestas en recuperar su carrera laboral, llegando a una de las empresas más prometedoras del panorama tecnológico: Conchy. ¿El problema? No tiene ni idea de en qué consiste su trabajo.

Su cuñada Julia le consigue el cargo. También le muestra la pintoresca oficina. Incluso se encarga de presentarla a sus nuevos compañeros de trabajo. Sin embargo, se olvida de un pequeño detalle: explicarle cuáles son las funciones de un Strategic Organization, Workflow Manager.

Se da por hecho que Helena conoce todo sobre este cargo. No obstante, a decir verdad, pocas personas fuera de LinkedIn podrían siquiera llegar a intuir de qué va todo esto. Así que... ¡Lo resolvemos!

La traducción literal sería “Responsable de organización estratégica y gestión de flujos de trabajo”. Es decir, otro enigma más por resolver.

Ahora bien, solo hay que detenerse unos instantes a analizar la morfología de la frase. Porque, efectivamente, la primera labor sería la de organizar la estrategia interna de la compañía; trazando una hoja de ruta para alcanzar los objetivos.

Por otro lado, encontramos el tema de “workflow manager”. En este caso, Helena tendrá que gestionar el equipo de la oficina, eligiendo qué hace cada uno, coordinando los proyectos y, en definitiva, mejorando la eficiencia de la empresa.

Un puesto que, si bien es más complicado de entender su terminología que su función, Helena estaría totalmente preparada para asumir. ¿Acaso no es madre de cinco hijos?

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