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Capítulo 667

Fina acepta realizar la exposición con Bianca, pero le pone condiciones

Una de las premisas es que dejará que siga pintando en su estudio, pero, cuando Fina llegue por la tarde debe haberse ido. ¿Lo cumplirá?

Fina

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Fina se ha reencontrado con Bianca en su estudio.

La argentina le ha comunicado que está decidida a buscarse otro espacio donde pintar, pero Fina ha accedido a dejarle que se quede allí. Con la única condición de que cuando ella vuelva de la fábrica, Bianca ya no esté. ¿Lo cumplirá?

Ambas han vuelto a tratar el tema de la exposición. Valero sigue muy dolida, pero Bianca ha intentado convencerle de todo el potencial que tiene.

Finalmente, después de mucho hablar, Fina ha tomado una decisión: seguirá adelante con la exposición y retratará los cuadros de Bianca.

¿Está haciendo lo correcto? ¿Es lo mejor para su carrera?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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