Fina acepta realizar la exposición con Bianca, pero le pone condiciones

Fina se ha reencontrado con Bianca en su estudio.

La argentina le ha comunicado que está decidida a buscarse otro espacio donde pintar, pero Fina ha accedido a dejarle que se quede allí. Con la única condición de que cuando ella vuelva de la fábrica, Bianca ya no esté. ¿Lo cumplirá?

Ambas han vuelto a tratar el tema de la exposición. Valero sigue muy dolida, pero Bianca ha intentado convencerle de todo el potencial que tiene.

Finalmente, después de mucho hablar, Fina ha tomado una decisión: seguirá adelante con la exposición y retratará los cuadros de Bianca.

¿Está haciendo lo correcto? ¿Es lo mejor para su carrera?