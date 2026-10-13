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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel cederá y hará las paces con Claudia

Los jóvenes se habían visto distanciados por una disputa por la fe de Claudia, y Miguel, ayudado por su madre, cederá para contentar a su novia.

Claudia

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Hugo Brossard amenazará a Andrés, o consiguen limar asperezas con Gabriel, o se llevará a Marruecos la producción de la fábrica.

Andrés le pedirá que reconsidere su decisión de no readmitirles antes de marcharse a París. ¿Qué hará Brossard? ¿Cambiará de opinión?

Claudia y Miguel llevan unos días en crisis por la fe de Claudia: él la despreció y le hizo sentir mal por ello. Nieves le animará a que le pida disculpas a la joven y hagan las paces de nuevo. No tiene por qué creer en Dios pero sí apoyar su fe.

Andrés le dará la carta a Begoña... ¿tras leerla? ¿Qué hará ella? ¿Se enfrentará a Beatriz?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Series

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Andrés

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