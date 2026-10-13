La primera patada del bebé de Zerrin emociona a Kaya, sin saber que es el padre

Él estaba buscando el anillo que le regaló y Zerrin ha terminado encontrándolo en el suelo. Los dos han hablado de cómo están después de todo lo ocurrido.

Su prima le ha contado que tanto ella como el bebé están bien. Durante la conversación, Kaya ha explicado que había ido hasta allí porque había perdido el anillo que quería conservar. Zerrin ha visto entonces la joya en el suelo y se la ha dado.

El reencuentro ha terminado con un abrazo entre ambos. Kaya quiere dejar atrás todo lo ocurrido y ha expresado su deseo de que no vuelvan a ser enemigos ni dos desconocidos. Pero entonces ha ocurrido algo que ha emocionado todavía más a Zerrin. Mientras los dos estaban juntos, el bebé ha dado una patada.

Kaya no sabe todavía que ese niño es su hijo. Sin ser consciente de ello, ha compartido un momento con el bebé que está esperando. ¿Cuándo descubrirá la verdad?