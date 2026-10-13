Capítulo 667
Brossard anuncia que no readmitirá a los De la Reina tras su conversación con Tasio
HUgo Brossard se ha enterado de algunos incidentes que tuvo la fábrica, y ha decidido que no readmitirá ni a Marta ni Andrés.
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Hugo Brossard tenía claro tras su conversación con Damián que debía contratar de nuevo a los De la Reina.
Pero su charla con Tasio le ha hecho cambiar radicalmente de opinión. Tasio le desveló el incidente de las calderas en la fábrica, y la posible implicación de su padre, Antoine, junto a Gabriel. ¡Eso no le sentó nada bien!
Ahora que Hugo se ha sentado frente a Damián y Andrés, les ha anunciado su giro de guion. Tenía en mente readmitirles, pero después de lo que sabe... Ya no piensa hacerlo.
Damián ha intentado convencerle pero este le ha desoído.
¡No puede creerse que Tasio les haya perjudicado así! ¿Qué van a hacer ahora?
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