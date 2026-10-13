"Gracias a ti nos han cerrado las puertas de la empresa para siempre": la bronca de Damián a Tasio por Brossard

Damián está muy enfadado con su hijo Tasio.

Ha descubierto que, Brossard, se ha negado a readmitir a los De la Reina en la empresa tras una conversación con él... ¡Le ha enfadado!

Hugo Brossard se ha enterado de que su padre tuvo cierta implicación en la explosión de la fábrica, ya que Tasio le ha acusado. Después de esta conversación con el pequeño de los De la Reina, Brossard ha cambiado de parecer y ya no quiere readmitirles... ¡No quiere más líos! ¡Ni personas que difaman la memoria de su padre!

Damián le ha echado en cara que haya saboteado su vuelta a la empresa... ¡Está realmente disgustado con su hijo!

"Tenía que hacerle ver que Gabriel es una persona despreciable", se ha justificado Tasio por lo que le contó lo de la explosión. Y ahora Hugo Brossard está ofendido...

Damián le ha prohibido que hable con Brossard nunca más, quiere que esté al margen.

¿Qué va a pasar ahora?