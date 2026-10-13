Capítulo 667 de Sueños de libertad; 13 de octubre: Begoña, culpable por perjudicar la relación de Andrés y Valentina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Gabriel se ha salido con la suya, Brossard ha cambiado de opinión tras su conversación con Tasio, y cree que admitir a los De la Reina es un error. Hugo está muy ofendido con Tasio por insinuar que su padre tuvo algo que ver con la explosión de la fábrica...

Por su parte, Bianca ha animado a Fina a que siga su camino como fotógrafa y se presente en la exposición, y, finalmente... ¡Ha aceptado! Seguirá haciéndoles fotos a sus cuadros y expondrá junto a ella.

Beatriz ha visitado a Andrés y le ha entregado una carta de amor que le escribió Begoña pero que nunca llegó a darle. ¿La leerá Andrés?

Mientras tanto, Begoña, se siente culpable por todo lo que ha pasado con Andrés y Valentina. Cree que se está inmiscuyendo en su relación en uno de los momentos más dulces de su vida; se acaban de prometer. ¿Qué pasará cuando se entere que Antonia le ha dado su carta a Andrés?

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