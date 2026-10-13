“Se me ha partido el corazón”: Sadakat se rompe ante Cihan al ver cuánto lo quiere el niño

Sadakat le ha contado a Cihan que estaba dispuesta a romper la promesa que le había hecho a Alya para llevar al niño al lado de Boran. Pero entonces ha ocurrido algo que la ha desbordado. Cihan Deniz ha visto llegar a Cihan y ha salido disparado hacia él para abrazarlo.

Durante este último año, el pequeño ha creído que su padre había muerto y ha encontrado en su tío la figura a la que se ha aferrado. Por eso, Cihan Deniz llama “papá” a Cihan y lo quiere como si lo fuera. Al ver cómo corría hacia él y cómo se aferraba a su tío, Sadakat no ha podido soportarlo. “Cuando he visto cuánto te quiere, se me ha partido el corazón”, le ha explicado llorando.

Verlo con sus propios ojos ha removido por completo a Sadakat. “Me quema el corazón. Me arde y me duele”, ha repetido mientras le contaba a Cihan lo que había sentido al ver a su nieto.

Sadakat sabe que Boran sigue con vida y que Cihan Deniz tiene derecho a conocer la realidad sobre su padre, pero también es consciente de la promesa que hizo a Alya. Ahora, está dispuesta a cumplirla.