Digna confiesa toda verdad a su familia: “Yo soy la responsable de la muerte de Jesús De la Reina”

Las cosas entre Digna y don Pedro están cada vez más tensas. La mujer vive encerrada en su propia casa por culpa de don Pedro hasta que se le cure el moratón de la cara.

Sin embargo, todo ha cambiado de un momento a otro. Gema se ha presentado en su casa por sorpresa y… ¡lo ha descubierto todo!

Y ella se lo ha contado todo a Joaquín y a Luis y ambos han tenido a una idea para ver a su madre. Le ha dicho que necesitaban urgentemente que cuidase al pequeño Teo y la matriarca no ha podido negarse.

Poco después, sus hijos le han dicho que la han llamado porque quería saber lo que le ha pasado en la cara.

“¿Don Pedro te ha pegado?”, le preguntan ellos y Digna les cuenta con pelos y señales todo lo que pasó ese día.

Luis le dice que ese hombre se las va a pagar, pero Digna le pide que no lo haga porque sabe lo que hizo y si no la denunciará ante las autoridades.

“Yo soy la responsable de la muerte de su primo”, les dice Digna revelando un gran secreto que hasta ahora muy pocos conocían.

Lo que ninguno se imagina es que don Pedro está también detrás de la muerte de Jesús, ya que le negó auxilio cuando aun vivía. ¿Lo descubrirán?