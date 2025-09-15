Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 393

Digna confiesa toda verdad a su familia: “Yo soy la responsable de la muerte de Jesús De la Reina”

La matriarca de los Merino les cuenta a sus hijos que su primo murió por su culpa.

Digna confiesa toda verdad a su familia: “Yo soy la responsable de la muerte de Jesús”

Publicidad

Las cosas entre Digna y don Pedro están cada vez más tensas. La mujer vive encerrada en su propia casa por culpa de don Pedro hasta que se le cure el moratón de la cara.

Sin embargo, todo ha cambiado de un momento a otro. Gema se ha presentado en su casa por sorpresa y… ¡lo ha descubierto todo!

Y ella se lo ha contado todo a Joaquín y a Luis y ambos han tenido a una idea para ver a su madre. Le ha dicho que necesitaban urgentemente que cuidase al pequeño Teo y la matriarca no ha podido negarse.

Poco después, sus hijos le han dicho que la han llamado porque quería saber lo que le ha pasado en la cara.

“¿Don Pedro te ha pegado?”, le preguntan ellos y Digna les cuenta con pelos y señales todo lo que pasó ese día.

Luis le dice que ese hombre se las va a pagar, pero Digna le pide que no lo haga porque sabe lo que hizo y si no la denunciará ante las autoridades.

“Yo soy la responsable de la muerte de su primo”, les dice Digna revelando un gran secreto que hasta ahora muy pocos conocían.

Lo que ninguno se imagina es que don Pedro está también detrás de la muerte de Jesús, ya que le negó auxilio cuando aun vivía. ¿Lo descubrirán?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Digna confiesa toda verdad a su familia: “Yo soy la responsable de la muerte de Jesús”

Digna confiesa toda verdad a su familia: “Yo soy la responsable de la muerte de Jesús De la Reina”

Nükhet Korhan y Şehmuz revelan a la familia la gran noticia… ¡se casan!

Nükhet Korhan y Şehmuz revelan a la familia la gran noticia… ¡se casan!

Ángela Chica

Ángela Chica se somete al test más complicado de La Encrucijada: ¿perdonarían ella y Sara una traición?

La alegría de Timur al descubrir que Bahar no se ha casado con Evren, esta noche en Renacer
Avance

La alegría de Timur al descubrir que Bahar no se ha casado con Evren, esta noche en Renacer

Ferit
Mejores momentos | Capítulo 53

“¿De verdad crees que puedes seguirme el ritmo?”: Ferit llega a la casa de Nevra… ¿qué sucederá entre ellos?

Sefika
Mejores momentos | Capítulo 53

“¿La gran marca es una mentira?”: Sefika revela el gran secreto de Halis Korhan

La empleada se ha presentado en la nueva casa de Gülgün y Seyran para confesar lo que nunca nadie se hubiese imaginado.

Gülgün
Mejores momentos | Capítulo 53

“¿Cómo te atreves a venir a esta casa?”: Gülgün rompe para siempre su relación con su hijo

Ferit se ha presentado en casa de su madre buscando su perdón, pero esta le ha echado en cara todos sus actos desde que se casó con Seyran y le ha cerrado la puerta.

Seyran

Esme entrega a Seyran su bien más preciado: ¡las pulseras familiares de oro!

Suna

“Ese día recibirás lo que te mereces”: la pitonisa de Ifakat sufre una visión relacionada con Suna

“Siempre va a hacer cualquier cosa por la gente que ama”: Candela Márquez nos revela todo sobre su personaje en La Encrucijada

Cine, teatro, televisión y publicidad: nada para a Candela Márquez

Publicidad