Capítulo 578
“Esto es el comienzo de algo muy grande”: Antoine Brossard acepta la propuesta de Damián y desata la alegría entre los De la Reina
Los franceses apoyan la idea del patriarca asegurando el futuro de su familia.
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Andrés y Tasio han tenido una idea que podría devolver la esperanza y la ilusión a los De la Reina.
Los hermanos proponen vender las acciones a Brossard a cambio de los terrenos de la fábrica, la maquinaria y los edificios en Toledo.
Tendrán que renunciar al nombre De la Reina y a las patentes, pero a empresa no tendrá que renunciar a su legado familiar.
Damián llama a Antoine Brossard para contarle la propuesta y el francés le devuelve la llamada para darle su respuesta: ¡Acepta su oferta!
“Esta familia seguirá siendo dueña de una perfumera que mantendrá más de 200 puestos de trabajo”, le dice ilusionado Damián a Digna y Tasio que no pueden estar más emocionados ante esta gran noticia.
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