Bahar y Çagla despiertan en el calabozo tras el cumpleaños más caótico: esta noche, en Renacer

La fiesta de cumpleaños se sale de control y las consecuencias llegan antes de lo esperado. Bahar y Çagla despiertan en un calabozo. No son las únicas: en la celda de al lado, Timur y Tolga también están detenidos.

Bahar no recuerda casi nada. Lo último en su mente es ver a Evren llegar a la fiesta de la mano de Naz. A partir de ahí, todo se volvió confuso. Bebió para olvidar, pero no sabe cómo terminó allí. “¿Nos han metido en el calabozo por beber?”, pregunta aturdida.

Çagla, que no ha bebido, sí recuerda todo. Y su respuesta deja a Bahar desconcertada: la culpa de todo la tiene un salero. “¿Un salero nos ha traído hasta aquí?”, repite sin poder creerlo.

¿Cómo puede un simple salero provocar que una noche de celebración acabe con los cuatro en la cárcel? ¿Qué pasará ahora con Bahar? ¿Olvidará a Evren de una vez por todas o su historia vuelve a empezar?

Renacer, esta noche a las 22:50h en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya y descúbrelo todo en atresplayer.