Capítulo 408

Digna le cuenta a Damián que ha quemado la confesión de Jesús: “Esta carta no podía atormentar más a nuestras familias”

La matriarca se siente más tranquila al saber que esa confesión ya nos les hará más daño.

Digna le cuenta a Damián que ha quemado la confesión de Jesús: “Esta carta no podía atormentar más a nuestras familias”

Digna le revela a Damián que lo único que don Pedro le ha dejado en su testamento es la confesión jurada de Jesús en la que reconocía haber sido él quien mató a Clotilde y Valentín.

La matriarca le cuenta que se la quedó don Pedro el día en que murió Jesús y que ahora, tras la muerte de su marido, ha podido recuperarla y la ha quemado para que no suponga un problema más entre los De la Reina y los Merino.

Digna le dice a Damián ya ha asumido que jamás le va a perdonar por haber disparado a Jesús en defensa propia y él le responde que lo que más le duele es que se lo haya ocultado durante tanto tiempo.

Además, Digna le dice que le sorprende que él no le haya contado a Marta y Andrés la verdad sobre la muerte de su hermano y que ahora ella duda si debería contárselo todo a sus sobrinos. ¿Qué hará finalmente?

