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Capítulo 537

“No cuentes nada a Begoña”: Beatriz confiesa a Pelayo que ella es la mujer que conoció en México

La niñera de Juanito no ha podido seguir negando la realidad y le ha prometido al marido de Marta que le contará la verdad a Begoña.

Beatriz confiesa a Pelayo que ella es la mujer que conoció en México

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María Sicilia Fernández
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El regreso de Pelayo a Toledo ha puesto patas arriba la vida de Beatriz. Al marido de Marta le resultó familiar su cara y rápidamente recordó que la había conocido en la embajada española en México, donde incluso llegaron a cruzar algunas palabras.

Pelayo ha vuelto a encontrarse con la exmujer de Gabriel y ha aprovechado la ocasión para comentárselo, pero Beatriz ha negado haberse conocido antes.

Sin embargo, el político no tiene dudas de que ella es la mujer que conoció en México y, ante su insistencia, la joven ha terminado por confesarlo.

La extraña reacción de Beatriz ha dejado preocupado a Pelayo y le ha preguntado por el motivo por el que lo ha estado ocultando.

Sin embargo, ella no ha soltado prenda y se ha limitado a decir que no diga nada a Begoña: “Yo misma se lo contaré toda esta tarde”. ¿Terminará por contarle a todos la verdad sobre su identidad?

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