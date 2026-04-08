Beatriz le confiesa a Álvaro que conoció a Pelayo en México y que tiene miedo de que él la reconozca

Beatriz no para de darle vueltas a su cabeza desde que Begoña le presentó a Pelayo. Ella disimuló ante él haciendo cómo que no le conocía, pero en realidad ya se habían visto e, incluso, hablado en México.

Fue en la embajada española en la que Pelayo trabajaba y ella fue a renovarse el pasaporte. Allí, cuzaron algunas palabras y ahora Beatriz teme que el marido de Marta la recuerde.

De hecho, Pelayo le confesó a Begoña que esa mujer a la que Begoña le presentó como Antonia le sonaba mucho y creía que de México, pero la enfermera le confirmado que la niñera de Juanito nunca estuvo en ese país.

Desde entonces, Beatriz está muy preocupada y comparte su miedo a ser descubierta con Álvaro: "Ese tipo me miraba muchísimo".

Álvaro le dice que no le de más vueltas porque seguro que Pelayo no se acuerda de ella, pero ella no puede dejar de pensar en ello. ¿Qué pasará?