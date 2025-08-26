Capítulo 379
Don Pedro, acorralado por Irene, confiesa: “Sí, estoy detrás de la desaparición de José”
Un secreto sepultado durante años sale a la luz... ¿Podrá Irene perdonarlo?
El enfrentamiento entre Irene y don Pedro ha alcanzado su punto fuerte. Don Pedro la ha encarado tras descubrir que había accedido a sus movimientos bancarios. Pero Irene ha sido clara: “Sé sincero por una vez en tu vida. ¿Estás detrás de la desaparición de José?".
Don Pedro, entre la culpa y la rabia, ha acabado confesando: “Me reuní con el sí, quería el dinero para marcharse y se lo di”
Con voz quebrada, Irene se ha dado cuenta que José nunca tuvo intención de abandonarla. Y, en ese momento don Pedro no ha podido negar que le dio 100 mil pesetas, creyendo que era “lo mejor para todos”.
Pero Irene fue contundente: “Si le has hecho daño, me vas a encontrar”. ¿Qué va a pasar ahora?
