Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 379

Don Pedro, acorralado por Irene, confiesa: “Sí, estoy detrás de la desaparición de José”

Un secreto sepultado durante años sale a la luz... ¿Podrá Irene perdonarlo?

Pedro, acorralado por Irene, confiesa: “Sí, estoy detrás de la desaparición de José”

Publicidad

El enfrentamiento entre Irene y don Pedro ha alcanzado su punto fuerte. Don Pedro la ha encarado tras descubrir que había accedido a sus movimientos bancarios. Pero Irene ha sido clara: “Sé sincero por una vez en tu vida. ¿Estás detrás de la desaparición de José?".

Don Pedro, entre la culpa y la rabia, ha acabado confesando: Me reuní con el sí, quería el dinero para marcharse y se lo di

Con voz quebrada, Irene se ha dado cuenta que José nunca tuvo intención de abandonarla. Y, en ese momento don Pedro no ha podido negar que le dio 100 mil pesetas, creyendo que era “lo mejor para todos”.

Pero Irene fue contundente: “Si le has hecho daño, me vas a encontrar”. ¿Qué va a pasar ahora?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Marta Belmonte y Alba Brunet

Marta Belmonte y Alba Brunet cuentan qué va a pasar con Mafin: "Fina seguirá estando en el corazón de Marta"

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano
Resumen

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano

Claudia se derrumba con Cristina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”
Capítulo 379

Claudia se derrumba con Cristina sobre Fina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”

Pedro, acorralado por Irene, confiesa: “Sí, estoy detrás de la desaparición de José”
Capítulo 379

Don Pedro, acorralado por Irene, confiesa: “Sí, estoy detrás de la desaparición de José”

Un secreto sepultado durante años sale a la luz... ¿Podrá Irene perdonarlo?

Andrés no da crédito a la confesión de su hermana Marta: “Fina se ha ido por miedo”
Capítulo 379

Andrés se entera de lo que le sucede a su hermana Marta: “Fina se ha ido por miedo”

El dolor de Marta se hace evidente ante su hermano y confidente. ¡Se derrumba con él!

Marta comunica una desgarradora noticia: “Fina se ha marchado”

Marta comunica una desgarradora noticia a las chicas: “Fina se ha marchado”

¿Cómo es Humberto? Descúbrelo de la mano de Eduardo Velasco

¿Cómo es Humberto? Descúbrelo de la mano de Eduardo Velasco

Alba Brunet

Alba Brunet se sincera sobre la marcha de Fina en Sueños de libertad: "Intentando pensar que no es el final"

Publicidad