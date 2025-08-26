Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

La crisis sanitaria continuará desestabilizando la fábrica. Cada vez más trabajadores decidirán no acudir a sus puestos por miedo, y Joaquín advertirá: “Hoy han faltado más empleados”. Raúl y otros compañeros pedirán explicaciones directas a la junta: “Lo que no entendemos es cómo habéis podido ocultar algo tan grave”. ¿Podrá la dirección seguir manteniendo la calma?

El conflicto interno se acentuará. Andrés intentará evitar el colapso de la producción: “Estoy intentando que no se paralice la fabricación de jabón”, confesará a María, mientras Damián encontrará una estrategia: “La verdad nos beneficiará más que ninguna otra estrategia… ya lo hemos comprobado”. ¿Hasta cuándo podrán seguir ocultando lo que está pasando?

La noticia de la fuga de Santiago seguirá sorprendiendo a todos. Digna se mostrará incrédula: “¿Cómo que se ha ido? ¿Por qué? ¿Adónde?”, mientras Marta se derrumbará por no haber podido proteger a Fina. ¿Cómo afectará esta ausencia a las chicas? ¿Hará algo Digna para ayudar a Marta?

Por otro lado, Cristina se enfrentará a don Pedro, decidida a llegar al fondo del misterio de José: “Por favor… dígame la verdad. Sé que usted ha tenido algo que ver con su desaparición” ¿Está José realmente a salvo? ¿Qué oculta Pedro?

