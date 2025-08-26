Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

La que ha sido una hija adoptiva para ella, se ha ido y Marta está destrozada. ¿Hará algo la matriarca Merino para encontrarla?

Hannah Cordero
En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

La crisis sanitaria continuará desestabilizando la fábrica. Cada vez más trabajadores decidirán no acudir a sus puestos por miedo, y Joaquín advertirá: “Hoy han faltado más empleados”. Raúl y otros compañeros pedirán explicaciones directas a la junta: “Lo que no entendemos es cómo habéis podido ocultar algo tan grave”. ¿Podrá la dirección seguir manteniendo la calma?

El conflicto interno se acentuará. Andrés intentará evitar el colapso de la producción: “Estoy intentando que no se paralice la fabricación de jabón”, confesará a María, mientras Damián encontrará una estrategia: “La verdad nos beneficiará más que ninguna otra estrategia… ya lo hemos comprobado”. ¿Hasta cuándo podrán seguir ocultando lo que está pasando?

La noticia de la fuga de Santiago seguirá sorprendiendo a todos. Digna se mostrará incrédula: “¿Cómo que se ha ido? ¿Por qué? ¿Adónde?”, mientras Marta se derrumbará por no haber podido proteger a Fina. ¿Cómo afectará esta ausencia a las chicas? ¿Hará algo Digna para ayudar a Marta?

Por otro lado, Cristina se enfrentará a don Pedro, decidida a llegar al fondo del misterio de José: “Por favor… dígame la verdad. Sé que usted ha tenido algo que ver con su desaparición” ¿Está José realmente a salvo? ¿Qué oculta Pedro?

No te pierdas el próximo capitulazo y adelántate en atresplayer.

Marta Belmonte y Alba Brunet

Marta Belmonte y Alba Brunet cuentan qué va a pasar con Mafin: "Fina seguirá estando en el corazón de Marta"

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano
Resumen

Claudia se derrumba con Cristina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”
Capítulo 379

Pedro, acorralado por Irene, confiesa: “Sí, estoy detrás de la desaparición de José”
Capítulo 379

Un secreto sepultado durante años sale a la luz... ¿Podrá Irene perdonarlo?

Andrés no da crédito a la confesión de su hermana Marta: “Fina se ha ido por miedo”
Capítulo 379

El dolor de Marta se hace evidente ante su hermano y confidente. ¡Se derrumba con él!

Marta comunica una desgarradora noticia: “Fina se ha marchado”

¿Cómo es Humberto? Descúbrelo de la mano de Eduardo Velasco

Alba Brunet

Alba Brunet se sincera sobre la marcha de Fina en Sueños de libertad: "Intentando pensar que no es el final"

