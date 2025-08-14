Antena 3 LogoAntena3
Irene acompaña a Cristina al encuentro con su padre biológico, pero José no aparece

La joven había quedado con José, pero el hombre no se ha presentado a la cita y deja a Cristina plantada.

Cristina ha acudido a un encuentro con José y lo ha hecho acompañada por su madre, Irene, en un intento por reunir finalmente a los tres después de años de distancia.

Pero, a medida que pasaba el tiempo, los nervios se han transformado en angustia. “¿Y si no viene?”, ha preguntado Cristina, con la voz temblorosa.

Irene no entiende nada ya que sabía que José también quería hablar con su hija y no le cuadra que el hombre ahora no aparezca.

Irene, en un momento de duda, ha sugerido una posibilidad inquietante: “A lo mejor al acercarse me ha visto, ha descubierto quién soy y se ha dado media vuelta, porque no es capaz de hablar con las dos”. Cristina lo ha negado con firmeza mientras la angustia se apodera de ella.

“No ha sido buena idea que viniera contigo”, ha dicho Irene, entre susurros, mientras ambas seguían esperando. ¿Aparecerá finalmente Pepe o este reencuentro tan esperado quedará en nada?

