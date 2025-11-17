Digna no se fía de Gabriel: “Que te conviertas en el marido de Begoña no significa que vayas a ser un buen padre para Julia”

Es de noche y Digna recibe a Gabriel para tomar una taza de té en su sofá. Gabriel quiere dejar claro a la Merino que él ama verdaderamente a Begoña y a Julia. Dos mujeres de alma pura pero que han sufrido mucho.

Digna es fría y le recuerda a Gabriel, “has tenido tiempo de enamorarte, pero amar es otra cosa”. A lo que Gabriel le pregunta si duda de su amor por la enfermera. Está claro, Digna desconfía y le expresa su más sincera opinión “creo que vais muy rápido”.

Ambos están prometidos y esperan un bebé. Digna entiende las circunstancias, pero apunta “no entiendo que tengáis prisa en adoptar a mi nieta”. Ella duda de la capacidad de Gabriel para ser un buen padre para la pequeña Julia.

Le recuerda que prácticamente el De la Reina es un desconocido para ella.

Gabriel se sincera y habla de su duro pasado con su familia. Le confiesa que quiere que sus hijos tengan una infancia feliz, no como la que pasó él por culpa de su padre.

Gabriel parece hablar con el corazón y le asegura a Digna que velara por el bien de la pequeña Julia. ¿Creerá en sus buenas intenciones la matriarca de los Merino?