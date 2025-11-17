Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 438

Andrés se da cuenta del engaño de María tras recuperar por completo la memoria, pero decide no decir nada de momento

El joven ya es consciente de todo, pero decide guardar silencio antes de que la verdad le pueda jugar una mala pasada.

Andrés ya no es el joven desorientado que otros podían manejar. Ha recuperado la memoria y ya sabe que María ya podía caminar y que Gabriel fue quien provocó la explosión.

Andrés tiene claro que su primo es el culpable, pero necesita pruebas para demostrar la verdad y poder desenmascararlo.

En cuanto a lo de María, el joven se mantiene distante con ella mientras la joven le dice que podrían intentar volver a intentarlo.

En ese momento, Andrés está a punto de decirle a la cara que saber que le ha mentido y que podía caminar antes de la explosión, pero en el último momento decide que es mejor guardar silencio y seguir fingiendo que no sabe nada.

Sabe que si decide hablar, todo podría tambalearse. Por eso, decide callar por el momento, hasta que tenga la prueba que pueda demostrar su verdad. ¿Cómo reaccionará María?

Si se calla, seguirá atrapado en un relato que no es suyo. El joven, que venía con la idea de seguir adelante, ahora se enfrenta a una verdad incómoda: sus recuerdos podrían ser la pieza capaz de exponer la mentira que otros llevan tiempo sosteniendo. ¿Qué pasará?

