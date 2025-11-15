Gaspar y Manuela, la historia de amor que no tuvo final feliz: "Su amistad es lo que les unirá toda la vida"

Si hay una historia de amor que nos llegó al corazón fue la de Gaspar y Manuela. Fuimos testigos de cómo iba surgiendo una bonita relación entre el cantinero y la tía de Claudia y, todavía, no superamos que hayan decidido seguir sus caminos por separado.

Y es que, aunque Gaspar luchó hasta el final por esa mujer que le volvió a encender la chispa del amor, para Manuela no era suficiente. La tía de Claudia lo compraba con ese primer amor pasional que vivió cuando era una niña y que con Gaspar no llegó a vivir del todo.

Una historia que finalmente no cuajó, pero que nos ha dejado grandes momentos y que ha dado paso a una bonita amistad.

"Es un amor más maduro"

Hemos hablado con Antonio Romero y Pepa Aniorte, los actores que dan vida a Gaspar y Manuela. Los actores nos han contado que han vivido de una manera muy bonita el enamoramiento de sus personajes. No ha habido un tonteo si no que es algo que va surgiendo a fuego lento.

"Son dos personas que se dan cuenta de tienen muchas cosas en común y se van enamorando", nos ha confesado la actriz explicando cómo surge este amor maduro entre ambos.

Aún recordamos cómo Manuela llegó a la cantina como conquistó el paladar de Gaspar con su picaquesos y cómo entre clase y clase que el cantinero le daba a Manuela para que aprendiese a leer y a escribir dieron paso a una historia que al final no tuvo un final feliz.

Y es su historia cómo pareja ha evolucionado a una relación como no pareja, aunque les ha dado paso a valorar esa amistad que al final es lo más importante de todo.

Antonio Romero nos ha explicado que Gaspar es quien quizás ha sufrido más con esta ruptura ya que él estaba muy enamorado de la tía Claudia y pasará por muchas emociones: pena, enfado con Manuela..

Ella también tendrá sus momentos en los que tendrá sus dudas y pensará si ha hecho bien o no en romper con ese buen hombre: "Ella lo quiere, pero no de la manera en la que lo debería querer".

"Manuela en el fondo lo quiere"

¿Y si hubiese una segunda oportunidad para Gaspar y Manuela? Ambos crees que hay veces que segundas oportunidades fueron buenas y quién sabe si el amor volverá a llamar a esta pareja . ¡A nosotros nada nos gustaría más! ¿y a vosotros?

