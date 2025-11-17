Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 438

Joaquín, dispuesto a emprender con un nuevo negocio de embalaje y lejos de la fábrica: "Quiero que tengamos una vida mejor"

El joven Merino quiere emprender un nuevo negocio tras renunciar a su trabajo y desvincularse del todo de la empresa familiar. ¿Qué tiene que perder?

Joaquín quiere montar un negocio de embalaje lejos de Perfumería De la Reina

Después de la humillación que supuso para él que Cloe le despidiera de su puesto en la dirección de la empresa y su decisión de renunciar, Joaquín ha tenido una idea brillante.

El Merino sueña con poner en marcha un método de embalaje que proteja mejor al producto. Y es que, según él, con esto las empresas ahorrarían mucho dinero.

En un primer momento Luis se ha mostrado algo escéptico ante la propuesta. Pero la ilusión de Joaquín ha ido aplacando poco a poco su falta de confianza en el nuevo negocio.

Por su parte Gema, ha querido poner los pies en la tierra a Joaquín “¿No sería mejor que siguieras buscando un trabajo normal y corriente?”

Pero el hijo de Digna ha respondido tajante que él quiere aspirar a una vida mejor. Y además ha recordado a su pareja, “tú también lo querías, ¿no?”.

Gema y Luis se han contagiado de su energía. Según ellos a Perfumerías de la Reina le queda un telediario, y es que ¿Qué tienen que perder?

Joaquín contento ha apuntado que esto podría suponer un cambio de vida para ellos. “No os pienso defraudar”, remata feliz.

¿Qué pasará?, ¿Conseguirá Joauqín sus sueño de copmenzar nun nuevo negocio?

Series

