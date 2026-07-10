Gabriel se impone a Marta y deja claro quién manda en la fábrica: “Paula entrará a trabajar aquí hoy mismo”

Tasio le prometió a Paula que la cambiaría de departamento al ver que su salud empeoraba por momentos. La joven tiene alergia a los tóxicos que respira en saponificación y el empresario está moviendo cielo y tierra para cambiarla de departamento.

Sin embargo, Marta y Claudia se han negado ya que no ven con buenos ojos que la que fue amante de Tasio esté ahora trabaje en la tienda, en el mismo lugar en el que trabajaba Carmen.

Entonces, Tasio ha acudido a Gabriel para pedirle su ayuda y él ha aceptado ayudarle a cambio de que él le deba una cuando lo necesite en algún momento más adelante.

Gabriel se ha presentado en la tienda para comunicarles la noticia a Marta y Claudia que Paula comenzará a trabajar en la tienda ese mismo día.

Marta le ha dicho que se opone, pero Gabriel lo tiene claro: esa chica trabajará allí y no hay nada más que hablar.

“Esto es una vergüenza”, ha dicho Marta enfadada cuando su primo se ha marchado de la tienda… ¿Cómo será la llegada de la joven a la tienda?

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