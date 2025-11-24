Antena 3 LogoAntena3
Cloe se prueba el nuevo uniforme delante de Marta y parece que comienzan a entenderse

Marta y la francesa llegan a un punto medio sobre los cambios en el uniforme que lucirán las chicas de la tienda.

Cloe se prueba el nuevo uniforme delante de Marta y parece que comienzan a entenderse

Aunque no empezaron con buen pie, parece que Cloe y Marta comienzan a acercar posturas.

La De la Reina colabora con la francesa para modificar el uniforme y que este no sea tan atrevido.

Cloe le propone a Marta probarse en su mismo despacho el nuevo uniforme de las chicas de la tienda. Así podrán ver juntas los cambios que le hacen falta. Marta primero, algo nerviosa, propone que puede llamar a alguna dependienta para que se lo prueba, pero finalmente acepta.

La De la Reina se da la vuelta mientras Cloe se cambia. “¿Qué cambios propone?”, pregunta la francesa a lo que Marta contesta que habría que subir el escote? Así procede a acomodarle la blusa para mostrarle el corte.

Poco a poco van llegando a un punto medio sobre las medidas de la vestimenta, ¡incluso se ponen de acuerdo con el largo de la falda! Ambas son mujeres con carácter e ideas claras, eso es seguro. Ambas sonríen contentas parece que empiezan a acercarse y la química entre ambas empieza a ser más que evidente.

\\tramontana\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\Sueños de libertad\EXTRAS\Reacción elenco videoclip
