Carmen se reencuentra en la fábrica con David, su primer novio: ¿se lo contará Tasio?

Tras la explosión en la fábrica, David y su equipo llegan a la colonia con una misión: arreglar el destrozo en la sala de calderas.

Justo al salir de trabajar, Carmen y David se encuentran en la colonia: “Pero sí estás igual”, dice el sevillano sonriendo. “Qué alegría verte, David” responde Carmen.

Y es que ambos fueron pareja hace por lo menos 12 años. La complicidad y el cariño se ve en sus miradas. David hasta llama “Camuchi” a Carmen como solía hacerlo antes. “Cuando me dijo mi hermano que te había visto aquí en la colonia no me lo creía”, comenta Carmen.

Sobre su vida en Toledo, le confiesa que, aunque al principio fue duro para ella adaptarse y dejar el pueblo atrás, ahora por suerte tiene a su hermano y a su marido con ella.

Ante la palabra “marido”, David, visiblemente sorprendido pregunta: “Ah, ¿qué estás casada?” y se queda en shock e intenta disimular cuando la joven el confirma que no está soltera.

Finalmente, David acepta encantado la propuesta de Carmenque le propone tomar una café algún día.

Felices y con los nervios de quien ve a alguien que ha sido importante después de mucho tiempo, ambos se despiden ilusionados y sin poder dejar de mirarse cuando cada uno se va por su lado. ¿Le confesará Carmen a Tasio algo sobre este inesperado encuentro del pasado o no le contará nada?