Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 424

Carmen se reencuentra en la fábrica con David, su primer novio: ¿se lo contará Tasio?

David está feliz de volver a ver a Carmen y acepta encantado a tomarse un café con ella.

Carmen se reencuentra en la fábrica con David, su primer novio: ¿se lo contará Tasio?

Publicidad

Marta García
Publicado:

Tras la explosión en la fábrica, David y su equipo llegan a la colonia con una misión: arreglar el destrozo en la sala de calderas.

Justo al salir de trabajar, Carmen y David se encuentran en la colonia: “Pero sí estás igual”, dice el sevillano sonriendo. “Qué alegría verte, David” responde Carmen.

Y es que ambos fueron pareja hace por lo menos 12 años. La complicidad y el cariño se ve en sus miradas. David hasta llama “Camuchi” a Carmen como solía hacerlo antes. “Cuando me dijo mi hermano que te había visto aquí en la colonia no me lo creía”, comenta Carmen.

Sobre su vida en Toledo, le confiesa que, aunque al principio fue duro para ella adaptarse y dejar el pueblo atrás, ahora por suerte tiene a su hermano y a su marido con ella.

Ante la palabra “marido”, David, visiblemente sorprendido pregunta: “Ah, ¿qué estás casada?” y se queda en shock e intenta disimular cuando la joven el confirma que no está soltera.

Finalmente, David acepta encantado la propuesta de Carmenque le propone tomar una café algún día.

Felices y con los nervios de quien ve a alguien que ha sido importante después de mucho tiempo, ambos se despiden ilusionados y sin poder dejar de mirarse cuando cada uno se va por su lado. ¿Le confesará Carmen a Tasio algo sobre este inesperado encuentro del pasado o no le contará nada?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

“Es parte de mi familia y eso es intocable”: Luis rechaza la oferta de Floral y Marta y Tasio le reprochan que lo haya ocultado

“Es parte de mi familia y eso es intocable”: Luis rechaza la oferta de Floral y Marta y Tasio le reprochan que lo haya ocultado

Carmen se reencuentra en la fábrica con David, su primer novio: ¿se lo contará Tasio?

Carmen se reencuentra en la fábrica con David, su primer novio: ¿se lo contará Tasio?

Los De la Reina respiran aliviados menos… ¡Gabriel!: Andrés comienza a despertar del coma

Los De la Reina respiran aliviados menos… ¡Gabriel!: Andrés comienza a despertar del coma

Ferit y Seyran sueñan con una nueva vida justo antes de que el destino los separe de nuevo
#Seyfer

Ferit y Seyran sueñan con una nueva vida justo antes de que el destino los separe de nuevo

“Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie
Entrevista exclusiva

“Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie

Una vida en sus manos y el hospital a oscuras: Bahar se enfrenta a su mayor desafío esta noche en Renacer
Avance

Una vida en sus manos y el hospital a oscuras: Bahar se enfrenta a su mayor desafío esta noche en Renacer

Bahar vive su primer gran reto como cirujana: salvar una vida mientras el hospital entero se queda sin luz. La tensión se dispara dentro y fuera del quirófano.

Reha se queda sin aliento al ver a Gülçiçek vestida de novia: “Mi ángel caído del cielo”
Renacer 27 de octubre

Reha se queda sin aliento al ver a Gülçiçek vestida de novia: “Mi ángel caído del cielo”

Su historia de amor está a punto de tener el final más feliz. ¡Cuenta atrás para la boda de nuestra pareja favorita!

“Quiero hacerme viejo a tu lado”: Tolga le pide matrimonio a Çağla en la declaración más bonita de su vida

“Quiero hacerme viejo a tu lado”: Tolga le pide matrimonio a Çağla en la declaración más bonita de su vida

El miedo paraliza a Bahar, pero Evren le recuerda por qué nació para ser doctora: “Eres capaz de hacer milagros”

El miedo paraliza a Bahar, pero Evren le recuerda por qué nació para ser doctora: “Eres capaz de hacer milagros”

Bahar no puede con la verdad sobre Efsun: su ansiedad la supera en el hospital

Bahar no puede con la verdad sobre Efsun: su ansiedad la supera en el hospital

Publicidad