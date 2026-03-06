Capítulo 513
Digna quiere retrasar su boda con Damián: sus hijos no podrán asistir por el momento y no quiere casarse sin ellos
La entrañable pareja ansía su enlace matrimonial, pero la distancia con respecto a los hijos de ella les ha supuesto un contratiempo.
Publicidad
Digna y Damián tienen todo preparado para que repliquen las campanas de boda. El cabeza de familia se declaró a Digna, con intenciones de celebrar la boda lo antes posible.
A pesar de la ilusión de ambos y de la rápida gestión de todo, Digna ha llegado con malas noticias al despacho de Damián. La Merino ha pedido a su amado posponer la boda por tres meses.
La situación de la familia Merino es algo peculiar, ambos hijos se han tenido que marchar fuera de la colonia para buscarse un porvenir. Esta situación ha obligado a retrasar el festejo para que puedan estar todos presentes.
Publicidad