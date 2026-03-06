Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 513

Digna quiere retrasar su boda con Damián: sus hijos no podrán asistir por el momento y no quiere casarse sin ellos

La entrañable pareja ansía su enlace matrimonial, pero la distancia con respecto a los hijos de ella les ha supuesto un contratiempo.

Digna quiere retrasar su boda con Damián: sus hijos no podrán asistir por el momento y no quiere casarse sin ellos

Publicidad

Digna y Damián tienen todo preparado para que repliquen las campanas de boda. El cabeza de familia se declaró a Digna, con intenciones de celebrar la boda lo antes posible.

A pesar de la ilusión de ambos y de la rápida gestión de todo, Digna ha llegado con malas noticias al despacho de Damián. La Merino ha pedido a su amado posponer la boda por tres meses.

La situación de la familia Merino es algo peculiar, ambos hijos se han tenido que marchar fuera de la colonia para buscarse un porvenir. Esta situación ha obligado a retrasar el festejo para que puedan estar todos presentes.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Digna quiere retrasar su boda con Damián: sus hijos no podrán asistir por el momento y no quiere casarse sin ellos

Digna quiere retrasar su boda con Damián: sus hijos no podrán asistir por el momento y no quiere casarse sin ellos

Luz advierte sobre a Begoña sobre Gabri

Luz advierte sobre a Begoña sobre Gabriel: “Solo quiere ganarse tu confianza para poder destruirte”

Mabel le aconseja a Claudia que le confiese a Salva lo que siente por él: “Tienes que dar el primer paso tú”

Mabel le aconseja a Claudia que le confiese a Salva lo que siente por él: “Tienes que dar el primer paso tú”

Rodolfo Sancho
Entrevista

Así nos cuentan Megan Montaner y Rodolfo Sancho su historia de amor en Entre tierras: “Aunque no quieran, congenian”

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”
Mejores momentos | Capítulo 4

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”
Mejores momentos | Capítulo 4

Rafa desvela el secreto que le une a Gabriel: “Le debo muchas cosas”

El abogado se sincera con Amanda sobre su conexión con Gabriel y la historia que hay detrás de esa relación.

“No tenemos prohibido ser amigos”: el reencuentro que acerca a Amanda y César
Mejores momentos | Capítulo 4

“No tenemos prohibido ser amigos”: el reencuentro que acerca a Amanda y César

La abogada queda con su exmarido para comer, en una charla que demuestra que entre ellos queda mucho más que una relación laboral.

“Se lo merecía”: Amanda y Gabriel encuentran al fotógrafo de la boda

“Se lo merecía”: Amanda y Gabriel encuentran al fotógrafo de la boda y posible sospechoso

Daniela estalla con tantas acusaciones: “Todos creéis que soy una asesina”

Daniela estalla con tantas acusaciones: “Todos creéis que soy una asesina”

La relación de Amanda y Gabriel se tambalea: “Vas y la cagas”

La relación de Amanda y Gabriel se tambalea: “Vas y la cagas”

Publicidad